Mann (37) demoliert 74 Autos mit Defibrillator

In einem Parkhaus im Täsch neben Zermatt VS beschädigte ein 37-jähriger Deutscher am Sonntag gegen 5 Uhr morgens 74 abgestellte Fahrzeuge und die Infrastruktur eines Parkhauses. Unter anderem schlug er auf die parkierten Autos mit einem Defibrillator ein, den er im Parkhaus vorfand.

«Es ist eine Schande»

«Es ist eine Schande, dass so etwas in einem teuren Parkhaus geschieht», sagt ein empörter 20-Minuten-Leser-Reporter. Der Mann war für das Wochenende zum Skifahren nach Zermatt gefahren. Am Samstag parkierte er das Auto im Parkhaus, am nächsten Tag wollte er wieder nach Hause fahren.

«Auf mein Auto wurde eingeschlagen, drauf getreten und es war komplett zerstört», sagt der Leser-Reporter. Der 37-Jährige habe mit dem Defibrillator die Scheiben eingeschlagen: «Als ich am Sonntag mein Auto sah, war der Defibrillator immer noch drin.»

Schadenssumme ist unbekannt

Der 37-jährige Mann wurde nach dem Eintreffen der Polizei ins Spital eingeliefert. Die Schadenssumme ist der Walliser Kantonspolizei zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

