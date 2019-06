Dieses Äffchen ist nur so gross wie Dein Daumen

Nach 140 Tagen Tragzeit wurden im Berner Tierpark Zwergseidenäffchen-Zwillinge geboren. Die kleinsten Affen der Welt wogen bei der Geburt am 16. Juni gerade mal 15 Gramm und waren knapp 6 Zentimeter klein. Auch ausgewachsen sind die Tierchen immer noch winzig. Die kleinsten Primaten wiegen rund 100 bis 140 Gramm und erreichen eine maximale Körpergrösse von 15 Zentimetern.

Die jungen Tierchen werden auch Daumenäffchen genannt. Dies, weil sie bei der Geburt ungefähr die Grösse des Daumens eines Erwachsenen haben.

Verschmuste Tierchen

So klein die Tierchen sind, so verschmust sind sie auch: Direkt nach der Geburt klammern sich die Jungen an den Rücken der Mutter und lassen diese vorerst nicht mehr los. Die Eltern beschützen die Kleinen gut und verstecken sie in den Baumkronen.

(km)