Polizei räumt das besetzte ehemalige Altersheim

Die Polizei ist seit den frühen Morgenstunden dabei, das besetzte ehemaligen Altersheim in Zollikofen zu räumen. Mehrere Polizisten in Kampfmontur sind bereits in den Gebäudekomplex eingedrungen, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Auch die Sondereinheit «Enzian» ist vor Ort. Wegen des Grosseinsatzes musste der Verkehr an der an der Wahlackerstrasse in Zollikofen teilweise gesperrt werden.

Keine Freude an ungebetener Zwischennutzung

Das Altersheim ist seit einer Woche durch ein Kollektiv besetzt. Das Gebäude verfügt über 100 Räume und stand bisher über längere Zeit leer. Die Gemeinde Zollikofen hat an der ungebetenen Zwischennutzung des Gebäudes keine Freude: Die Gemeinde hat den Besetzern eine Frist zur freiwilligen Räumung angeboten. Diese ist am letzten Freitag verstrichen.

Seit Donnerstagnachmittag wird das leerstehende, ehemalige Betagtenheim an der Wahlackerstrasse 5 besetzt. Die Gemeinde toleriert dieses Vorgehen nicht und leitet nach abgelaufener Frist weitere Massnahmen ein. https://t.co/wlwCJmloHF pic.twitter.com/5eZZiePxGH — Gemeinde Zollikofen (@Zollikofen3052) October 4, 2019

Die Besetzer blieben trotz der abgelaufenen Frist im Gebäude. Die Gemeinde hat deswegen eine Nachfrist eingereicht. Als auch diese am Dienstag ablief, verkündete der Gemeindepräsident, dass dies das letzte Ultimatum gewesen sei.

(rc)