Die Elektro-Boliden stehen in den Startlöchern

Am Samstag geht es los. Der Berner Aargauerstalden wird zur Rennstrecke, der sonst so beliebte Bärengraben zum Nebenschauplatz. Am 21. Juni findet in Bern nämlich der Grand Prix der Formel-E-Meisterschaft statt.

Am Rennen nehmen 25 Fahrer teil, viele davon sind ehemalige Formel-1-Grössen, so etwa der Schweizer Sébastien Buemi. Nach seinen Erfolgen in der Formel-1 zog es den Westschweizer in die Formel- E. Dort konnte er sich 2016 die Meisterschaft sichern und den E-Prix-Pokal in die Höhe stemmen.

Momentan liegt Buemi in der Meisterschaft auf Platz 10. Das Rennen in Bern ist das elfte von 13, die in dieser Saison gefahren werden. Mit einem Sieg in Bern könnte sich Buemi ins erste Drittel der Tabelle katapultieren. Angeführt wird die Meisterschaft momentan von Jean-Eric Vergne. Auch er kommt ursprünglich aus der Formel-1.

Die Elektro-Rennwagen stehen in den Startlöchern

Rund um das Rennen organisiert der Veranstalter des Events zahlreiche Attraktionen. Verschiedene Musiker und DJs spielen auf der Showbühne Konzerte, während die Fahrer auf der Rennstrecke ihre Runden drehen werden. Um 10.30 Uhr werden die Elektro-Autos die Strecke in einer Parade abfahren. Danach finden zwei freie Trainings und die Qualifikation um die Startplätze statt. Um 18 Uhr fällt schliesslich der Startschuss für das offizielle Rennen.

Viel Leistung, keine Umweltverschmutzung

Spannend an der Formel-E sind neben den Fahrern auch die Fahrzeuge. Diese haben sich seit der ersten Ausgabe des Wettkampfs deutlich verbessert. Vom Aussehen her ähneln die Boliden stark den Modellen des Formel-1-Wettkampfs. Während der ersten Saison des E-Prix erreichten die E-Boliden eine Geschwindigkeit von bis zu 225 Stundenkilometern. Die heutigen Modelle bringen dank zahlreichen Verbesserungen 280 Stundenkilometer auf die Strasse. Und all das ganz ohne CO2-Emissionen.



Die neue Generation der Elektro-Rennwagen (Video: Formel-E)

Baustellen und gesperrte Strassen

Die Rennstrecke in Bern sorgte im Vorfeld für viel Furore. Viele Anwohner sind wenig begeistert vom Event. Da es vor und während dem Rennen zu zahlreichen Einschränkungen für die Anwohner kommen wird, wurde im Obstberg-Quartier eigens ein Info-Stand eingerichtet. Auch die untere Altstadt wird vom Rennen betroffen sein und deswegen zeitweise komplett gesperrt.



Die Visualisierung der Strecke (Video: Virtual Live)



(rc)