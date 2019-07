Interlakner fürchten um ihre Heimat

Mit dem Juli beginnt in Interlaken die Tourismus-Hochsaison. Vor allem aus dem arabischem Raum, Indien oder Fernost strömen die Touristen ins idyllische Dorf zwischen den Bergen und Seen. «Es ist, wie es ist im Tourismus: Auf der einen Seite bringt es Geld, auf der anderen Seite aber auch Leute», sagt Alfred Siegrist, Akteur bei den Tellspielen, in der SRF-Sendung «Reporter». Denn nicht alle in Interlaken haben Freude am Tourismus-Boom , wie die Sendung aufzeigt. «Interlaken ist kein grosser Ort, und wenn Touristen da sind, ist es doch sehr belebt», meint Siegrist.

Dies zeigen auch die Zahlen: 5805 Menschen wohnen in Interlaken. Jährlich werden in der Region jedoch über eine Million Logiernächte verzeichnet, wovon 63,5 Prozent auf Gäste aus dem nicht-europäischen Raum entfallen. Zum Vergleich: 15 Jahre zuvor waren es noch 780'000 Logiernächte, wovon 38 Prozent von Übersee-Touristen in Anspruch genommen wurden. Nicht berücksichtigt in der Statistik sind Tagesausflüge nach Interlaken.

Feindbild «Tüchli-Frauen»

An die verhüllten Touristen gewöhne man sich nicht, so Sigrist im Beitrag. Damit ist er nicht alleine. Viele bekunden vor der Kamera ihren Missmut. Die Rede ist von Gästen, die nicht wüssten, wie Toiletten benutzt würden, von Dichtestress oder der Verdrängung der Einheimischen. Besonders über die «Tüchli-Frauen», wie sie ein Einheimischer nennt, äussern sich viele negativ.

Romy Gaus, Rentnerin aus Bönigen bei Interlaken, meint: «Wir haben keine Läden mehr für uns. Alle Geschäfte sind rein auf Tourismus eingestellt.» Noch schlimmer finde sie jedoch, dass die Hotels an ausländische Käufer oder Ketten verkauft würden. «Am Schluss gehört hier in Interlaken nichts mehr den Schweizern.»

Jedes zweite verkaufte Hotel in Interlaken fiel in letzter Zeit in ausländische Hände. Jürg Zumkehr, ein lokaler Immobilientreuhänder, verkauft regelmässig Hotels. Dass diese öfters von ausländischen Investoren übernommen würden, habe Gründe: «Schweizer sind weniger dazu bereit, Risiken einzugehen. Oft fehlt es zudem am nötigen Eigenkapital und sehr oft sind Banken nicht bereit, über den Ertragswert hinaus zu finanzieren.»

Identität von Interlaken

Urs Wagenseil, Tourismusexperte an der Hochschule Luzern, sieht noch andere Gründe: «Ein Hotel zu betreiben braucht auch ein wahnsinnig grosses Engagement. Viele Schweizer sind nicht bereit, eine solche 24/7-Aufgabe zu übernehmen.» Dazu käme, dass es schwer sei, kleine und mittlere Hotel wirtschaftlich erfolgreich zu führen.

Er könne die Bedenken der Einheimischen verstehen – diese seien teilweise durchaus berechtigt, so Wagenseil zu 20 Minuten: «Restaurants und Hotels sind immer auch Treffpunkte für die lokale Bevölkerung, unter anderem für Vereine.» Solche Treffpunkte oder Gaststätten seien oft von Generation zu Generation weitergegeben worden und erfüllen auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Würden sie plötzlich von ausländischen, nicht am Ort verankerten Investoren übernommen, ändere das auch die soziale Struktur im Ort: «Das Hotel kann so zu einem reinen touristischen Anbieter verkommen, den Einheimische zwar noch wahrnehmen, aber ohne persönlichen Beziehung mehr dazu zu haben.»

Alles erst der Anfang?

Wagenseil rechnet jedoch nicht, dass sich die Lage in Interlaken in nächster Zeit entspannt. «Die Attraktivität von Interlaken ist hoch, die Zahl von Übernachtungen, vor allem von ausländischen Gästen, dürfte in nächster Zeit eher wachsen.» Das sieht auch Dieter Aegerter, Leiter des Restaurants Harder Kulm, so: «Wir befinden uns noch ganz am Anfang.» In den nächsten Jahren würde noch mehr auf sie zukommen. «In fünf Jahren wird man für einen Ausflug aufs Jungfraujoch oder den Harder einen Tag im Voraus reservieren.»

