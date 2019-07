Die Young Boys lächeln der neuen Saison entgegen

Bald geht es wieder los, bereits am Freitag startet die neue Super-League-Saison. Für die Young Boys geht es am Sonntag nach Genf, wo sie auf Servette treffen werden. Am Dienstag hatten die Berner jedoch noch einen anderen wichtigen Termin: das traditionelle Mannschaftsfoto für die neue Saison. Zu den bekannten Gesichtern sind auch neue gestossen. Sieh dir die neuen Spieler-Portraits in der Bildstrecke an.

(rc)