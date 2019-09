Das sind die schönsten Bilder der Klimademo

Umfrage Leben Sie umweltbewusst? Ja, ich achte sehr auf einen umweltfreundlichen Lebensstil.

Nein, das kümmert mich überhaupt nicht.

Ab und zu. In gewissen Dingen bin ich achtsam, andernorts interessiert mich mein Verhalten weniger.

In Bern nehmen laut Schätzungen der Organisatoren 60'000 Personen an der nationalen Klimademo teil. Die Klimademo in Bern bildet den Schweizer Schlusspunkt der Global Week for Future, während der weltweit Aktionen und Demonstrationen stattfanden. In der Bildstrecke sehen die eindrücklichsten Bilder.

(mon/sda)