Bern mausert sich zur Über-Weihnachtsstadt

Auf den Märkten duftet es herrlich nach Lebkuchen und gebrannten Mandeln, Adventskalendertürchen werden geöffnet, überall Lichterketten und Nächstenliebe: Die bekanntlich schönste Zeit des Jahres ist wieder da. Auf Instagram ist das Fest der Feste präsent – es wimmelt von Weihnachtsbildern. Besonders oft vertreten: Fotos aus der Stadt Bern.

Umfrage Welche ist in Ihren Augen die weihnachtlichste Stadt der Schweiz? Bern

Lugano

Zürich

Basel

Genf

Lugano

Kein Wunder, Bern hat sich mit mit dem Santa Run und den seit heuer gleich drei Weihnachtsmärkten zur ultimativen Weihnachtsstadt gemausert. Die Märkte dienen für viele als perfekter Foto-Hintergrund, um sich in Szene zu setzen. Begeisterte fotografieren sie fleissig, laden sie auf Instagram hoch und versehen sie mit dem passenden Hashtag.

Authentisches Bern

Bern Welcome freut es, dass besonders viele Bilder von Bern auf Social Media geteilt werden. Überraschen tut dies Sven Gubler, stellvertretender CEO von Bern Welcome jedoch nicht: «Die Berner Weihnachtsmärkte sind eingebettet in eine einmalige Kulisse, mitten in der historischen Stadt und vor dem wunderschönen Alpenpanorama. Das macht die ‹Berner Weihnachten› so fotogen.» Bern sei zur Weihnachtszeit besonders schön und überzeuge mit einer grossen Vielfalt an Angeboten.

«Die zahlreichen Bilder auf Social Media transportieren ein authentisches und ehrliches Bild von Bern – zur Adventszeit kommt dies ganz besonders zur Geltung», so Gubler.



Macht all das Bern zur weihnachtlichsten Stadt der Schweiz?

Gubler möchte Bern gar nicht zu sehr mit anderen Städten vergleichen. Jede Stadt habe ihre eigene Identität: «Bern ist einfach Bern – dieses Bild möchten wir auch zur Weihnachtszeit vermitteln.»

(pal)