Dieb klaut an Hochzeit Geld vom Gabentisch

Ein Unbekannter bereicherte sich letzten Samstag bei einer Hochzeit im Solothurner Kapuzinerkloster am Gabentisch des jungen Brautpaars. Er stahl dabei über tausend Franken, wie Tele Bärn berichtet.

«So etwas ist sehr traurig und hat uns alle sehr mitgenommen», sagt Urs Bucher, Gastronom im Kloster, im Beitrag des Lokalsenders. Den Diebstahl entdeckt habe am Nachmittag der Vater der Braut, weil in einem Couvert ein Gutschein gefehlt habe. Bis zum Abend seien immer mehr Umschläge und Geschenke geöffnet gewesen, so Bucher.

Wer ist der Übeltäter?

Morgens um Drei kam rückte schliesslich die Solothurner Kantonspolizei an den Tatort an. Diese kann die genaue Schadenssumme noch nicht beziffern. «Das Hochzeitspaar muss erst bei seinen Gästen nachfragen, was sie ihm geschenkt haben», sagt Sprecher Bruno Gribi. Erst dann könne eine Auflistung vorgenommen und geschaut werden, wie viel gestohlen wurde.

Bucher beschäftigt im Kapuzinerkloster Menschen mit einer Beeinträchtigung und Asylsuchende. Viele seien nun verunsichert, da man nicht wisse, wer der Dieb ist. Dass dieser aus den eigenen Reihen stammt, glaubt der Wirt nicht. Vielmehr vermutet er, dass sich ein Aussenstehender ins Kloster geschlichen hat. Das Kloster sei gross und verwinkelt. Zudem habe man den Gabentisch im Korridor platziert, wohingegen der Apero im Garten stattfand. Bucher: «Im Nachhinein hätte man auch den Gabentisch im Garten aufstellen sollen.»

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(sul)