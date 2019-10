Diese Kuhmama hatte grosses Pech

Am Sonntagabend setzten bei Kuh Elly auf einer Wiese in Belp BE die Wehen ein – sofort suchte sich das trächtige Tier ein geborgenes Plätzchen zum Kalbern. Am Rande der Wiese unter Bäumen brachte Elly ihr Kalb schliesslich zur Welt. Doch dann passierte das Unglück: Die von der Geburt geschwächte Elly rutschte plötzlich den Hang hinab und stürzte direkt in den darunterliegenden Graben.

Die Belper Bauernfamilie entdeckte das Kalb später am Sonntagabend oben auf der Wiese, die muhende Mutter zudem unten im Tobel. Sofort wurde das kleine Kälbchen ins Warme gebracht – zudem wurde auch gleich die Feuerwehr alarmiert.

Für Elly wurde ein Nachtlager eingerichtet

Schnell wurde den Einsatzkräften der einheimischen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr Bern vor Ort klar: Ganz einfach wird die Bergung von Kuh Elly nicht. Die durch das Kalbern bereits geschwächte Kuh würde den Aufstieg aus dem Tobel nicht unbeschadet überstehen – auch nicht mit der Hilfe eines Seils. «So richteten wir unten im Tobel ein Nachtlager für die verunfallte Kuh ein», sagt Franz Märki, Sprecher der Berner Berufsfeuerwehr. Stroh, Futter und Wasser wurde herangeschafft. «Die Bauernfamilie betreute Elly die ganze Nacht durch in ihrem provisorischen Lager», erzählt Märki weiter.

... und dann das schöne Happy End

Dann, am Montagmorgen, gelang endlich die vollständige Rettung: Kuh Elly wurde mit einem Helikopter aus dem Graben geflogen – direkt in den Stall zu ihrem jungen Kälbchen. Ein Happy End sei geglückt: «Sowohl die Mutter wie auch das Kalb sind dank dem grossen Einsatz aller Beteiligten wohlauf», sagt Märki stolz.

