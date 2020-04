Plastik-Vorhang in Car soll vor Corona schützen

Ideal wäre das Wetter, die Sonne scheint und die Temperaturen sind angenehm warm. Doch trotz Frühling stehen aufgrund der Corona-Krise ein Grossteil der Fahrzeuge der Zofinger Walter Tschannen AG im Aargau in der Garage. Ein totaler Stillstand herrsche aber trotzdem nicht, sagt Markus Zinniker, Geschäftsführer der Walter Tschannen AG gegenüber dem Zofinger TagblattZofinger Tagblatt.

Dieser Bus ist vor Viren geschützt

Neu sei jetzt nämlich der erste – laut seinen Aussagen – «virensichere Bus» auf den Strassen unterwegs. Zinniker gibt sich gegenüber 20 Minuten überzeugt: «Wir sind sicher die ersten in der Schweiz, die damit angefangen haben.» Auf die Idee sei das Unternehmen gekommen, als es von einer Baufirma angefragt worden sei. «Sie erzählten uns, dass die Mitarbeiter aufgrund des Social-Distancings mit rund 20 Autos auf die Baustelle fahren müssten. Darum fragten sie uns an, ob wir eine Lösung hätten.» Innerhalb von zwei Tagen sei dann ein Bus ausgestattet worden.

«Auch andere Busunternehmen am Virenschutz interessiert»

Die Sitzreihen seien mit einem durchsichtigen Vorhang versehen worden und bei den Doppelsitzen dürfe dann jeweils eine Person am Fenster sitzen. Insgesamt könnten so bis zu 26 Personen Platz nehmen. Der Betrieb könne so - trotz Corona - teilweise aufrechterhalten werden. «Wir wollten nicht sitzen und Däumchen drehen sondern tun, was es jetzt braucht», sagt Zinniker und fügt gegenüber 20 Minuten an: «Klar kostet das natürlich etwas, aber das mache ich gerne.» Mittlerweile hätte der Betrieb auch schon Anfragen von anderen Busunternehmen erhalten, erzählt er.

Die Umsetzung mit den Plastikvorhängen habe aber bereits vor der Anfrage der Baufirma gestartet. In einer ersten Phase habe der Betrieb bereits seine fünf Taxis umgerüstet, sagt Zinniker. Auch diese seien mit einem durchsichtigen Vorhang ausgestattet worden. Dieser trenne – wie bei den Bussen – den Fahrer von den Mitfahrenden und diese voneinander.

«Von einem Virenschutz kann man nicht sprechen»

Doch bringen die Plastikvorhänge auch tatsächlich etwas? Der Schweizer Immunologe Beda Stadler sagt auf Anfrage von 20 Minuten, bei der Vorrichtung im Bus könne man nicht von einem Virenschutz sprechen. «Man kann nicht einsteigen und das Gefühl haben, hier steckt man sich nicht an.» Trotzdem sei es gar keine so dumme Idee: «Es schützt sicher besser vor einer Verbreitung der Viren als wenn man gar nichts macht.»

Es sei jedoch lobenswert, dass ein privates Unternehmen in die Bresche springt und versucht, den Personentransport möglichst umsichtig zu gestalten, sagt Stadler. «Denn die Nachfrage nach solchen Angeboten ist da.»



