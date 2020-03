Berner Skydiver sucht den Kick jetzt im Wasser

Das International Innovation Film Festival kürte am Samstag in Bern den Dokumentarfilm «Chasing the Jet Stream» von Marc Hauser gleich in zwei Kategorien zum Sieger – unter anderem als Best Picture. Für Hauser, der 2018 trotz Höhenangst aus fast 7500 Metern in den Jet Stream sprang, um auf die Möglichkeiten von Windenergie aufmerksam zu machen, sind Auszeichnungen keine Seltenheit mehr: «Das ist der 37. und 38. Preis, den der Film bekommen hat», freut sich der 48-Jährige. Etliche Filmfestivals rund um den Globus zeichneten den Film aus, der den Weltrekordversuch der Berners dokumentiert und die Zukunft der Windenergie aufzeigen soll.

Wer ist Marc Hauser?



Der Berner Marc Hauser machte seine Leidenschaft zum Beruf. Seit fast als 30 Jahren fliegt der gebürtige Berner durch die Lüfte. Seine Berufung nennt sich Speed Tracking. Das Ziel dabei: mit möglichst hoher Geschwindigkeit horizontal durch die Luft zu düsen. «Mit meiner Körpergrösse von zwei Metern und meinen 110 Kilogramm war ich im freien Fall immer sehr schnell unterwegs», erzählt Hauser in einem Interview mit 20 Minuten. 2012 stellte er einen Weltrekord auf, indem er darin eine Vorwärtsgeschwindigkeit von 304 Kilometern pro Stunde erreichte.

Hauser glaubt zu wissen, weshalb der Film so gut ankommt: «Es liegt daran, dass es nicht nur um das Abenteuer des Sprungs geht, sondern auch um eine Technik, die unseren Planeten weiterbringen kann.»

Vom Himmel in die Tiefe

Wegen der ausgezeichneten Kritiken will der berühmteste Skydiver der Schweiz nun mindestens zwei weitere Filme im selben Stil veröffentlichen, der erste soll 2022 folgen. Hierfür wechselt Hauser das Element: «Der Film wird unter Wasser spielen. Es geht um einen Weltrekord und Technologie», verrät der Abenteurer. Die Dreharbeiten seien für die nächsten Wochen vorgesehen gewesen: «Wegen der Pandemie, mussten wir sie nun auf Sommer verschieben», sagt Hauser, der heute auch als Motivationsredner arbeitet.

«Chasing The Jet Stream» kann derzeit auf der Video-Plattform Vimeo für 4.90 Fr. gestreamt werden. Im Schweizer Fernsehen war der Film noch nicht zu sehen. Hauser hofft, dass dies bald nachgeholt wird. Nicht nur, weil es eine Schweizer Produktion sei: «Für Schweizer ist der Film besonders interessant, weil es darin um Schweizer Technik geht.»

