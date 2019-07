«So ein Auto habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus wie aus einem James-Bond-Film», sagt Leser-Reporter M.C.* Der Berner hat am Freitag ein ungewöhnliches Auto vor dem Hotel Schweizerhof gesichtet – nicht als Einziger: «Das Auto wird im Minutentakt fotografiert und gefilmt», so C.

Die Aufschrift des Autos verrät, dass es sich dabei um ein Modell des britischen Autoherstellers Morgan Motor handelt. Der Sportwagen ist im Kanton Waadt zugelassen.

Dieses Auto zieht alle Blicke auf sich

Wem gehörts?

Beim Hotel Schweizerhof hält man sich bedeckt: «Wir geben grundsätzlich keine Auskunft über Fahrzeuge, die bei uns parkieren», heisst es auf Anfrage. Dies auch zum Schutz der Privatsphäre der Gäste. Das Nobelhotel lässt auch offen, ob es sich um das Fahrzeug eines Hotelgastes handelt oder lediglich dort parkiert wurde.

Laut Augenzeugen stand das ungewöhnliche Auto jedoch bereits am Donnerstag vor dem Hotel. «Das Auto sieht aus, als ob es ein Vermögen kostet», meint C. Mehrere Logos von Luxusmarken sind auf der Karosserie aufgedruckt, darunter etwa Louis Vuitton oder Tom Ford. C.: «Das Auto wirkt etwas protzig, vor allem wegen der Aufschrift ‹The Art Of Spending›.»

*Name der Redaktion bekannt

(cho)