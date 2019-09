Die neue SRF-Doku «Es geschah am...» behandelt den schrecklichen Zugunfall, der sich am 17. Mai 2006 im Berner Oberland ereignete. Damals stiess ein 300 Tonnen schwerer, defekter BLS-Dienstzug in Dürrenast bei Thun mit drei Insassen ungebremst auf zwei Materialwagen und 200 Meter später in einen stehenden Bauzug. Drei Menschen kamen ums Leben.

Die Horrorfahrt begann bereits 22 Kilometer zuvor im höher gelegenen Frutigen BE. Kurze Zeit nachdem der Dienstzug den dortigen Bahnhof in Richtung Tal verlassen hatte, bemerkten die zwei BLS-Lokführer, dass der Zug keine Bremswirkung hatte.

Innerhalb von wenigen Minuten und unter enormen Druck mussten die externen Fahrdienstleiter den Zug irgendwie zum Anhalten bringen. Sie entschieden sich schliesslich dazu, ihn in Thun auf eine Wagengruppen bei Dürrenast zu leiten. Dort nahm die Geisterfahrt ein tragisches Ende: Bei der Kollision verloren zwei BLS-Angestellte sowie ein Mitarbeiter eines privaten Bauunternehmens ihr Leben.

Doku-Drama weckt Erinnerungen

Die Verfilmung des sogenannten Geisterzugs weckt jetzt auch bei Anwohnern dramatische Erinnerungen. So etwa beim Thuner M. G.*, der in Dürrenast nicht unweit vom damaligen Unfallort wohnt. «An dieses Drama kann sich wohl jeder sehr gut erinnern, der damals im Dürrenast gewohnt hat», sagt G. Der Unfall um halb vier morgens hatte ihn damals aus dem Schlaf gerissen. «Es war ein nicht endend wollendes Getöse, ich höre es noch immer», erzählt G. «Die Berge von verkeiltem Stahl vergisst man nie». Das Ausmass des Unfalls selbst habe er erst am Tag darauf gesehen. Er sei wie angewurzelt dagestanden und habe nicht verstanden, was überhaupt geschehen sei.

«Ich konnte meinen Blick fast nicht abwenden»

Auch der Thuner Yannick Vogel (35) kann sich noch gut an das Zugunglück vom 17. Mai 2006 erinnern. Vor allem die lauten Sirenen am frühen Morgen, die fast ununterbrochen geheult hätten, blieben ihm im Gedächtnis. Damals dachte er, dass wahrscheinlich nichts Schlimmes passiert sei. Am anderen Tag sah er dann auf dem Weg zur Arbeit, dass er sich völlig getäuscht hatte. «Ich konnte meinen Blick fast nicht abwenden», erzählt Vogel. «Die Waggons standen fast senkrecht und waren wie aufeinandergestapelt», beschreibt der Thuner seine Erinnerungen. Er habe zuerst nicht daran gedacht, dass es hier auch Tote gegeben haben könnte: «Jetzt wo die Doku ausgestrahlt wurde, ist alles wieder präsent.»

Link zur SRF-Doku: https://www.srf.ch/radio-srf-1/radio-srf-1/es-geschah-am-17-mai-2006-der-geisterzug-von-spiez

(km)