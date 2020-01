Uni Freiburg zieht bei viralem Hype mit

Die #DollyPartonChallenge hat nicht nur die internationalen Stars und Sternchen gepackt. Auch in der Schweiz scheinen immer mehr Prominente, aber auch diverse Institutionen, mitzuziehen.

Die Universität Freiburg beweist Humor und zeigt nicht nur Rektorin Astrid Epiney als LinkedIn-Profilfoto, sondern die Putzmannschaft auf Facebook und das Romulus-und Remus-Denkmal als Tinderprofil.

Die Jungfrau Region Tourismus AG präsentiert, für was das Berner Oberland berühmt ist: Kühe. Mal seriös in die Kamera blickend, mal mit Kopfschmuck und Kuhglocke und dann verträumt in die Ferne blickend.

Beim Brienzersee Rockfestival ist die Challenge ebenfalls angekommen. Hier zeigen Rocker ihre verschiedenen Posen für die diversen Social Media Kanäle.

