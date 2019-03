Mann mit Drogen, Waffe und 100'000 Fr verhaftet

Nach umfangreicher Ermittlungsarbeit hat die Kantonspolizei Solothurn in Grenchen einen Drogendealer festgenommen, der im grossen Stile tätig war. Bei der Verhaftung wurden Betäubungsmittel im Wert von über 100'000 Franken, einige tausend Franken Bargeld sowie ein Revolver sichergestellt.

Die Polizei fand bei Hausdurchsuchen gemäss eigenen Angaben vom Dienstag 4,4 Kilogramm Heroin, 500 Gramm Marihuana und 50 Gramm Kokain. Beim Dealer handelt es sich um einen 32-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Seine albanische Freundin, die illegal in der Schweiz weilt, wurde in Ausschaffungshaft genommen.

Zweiter Ermittlungserfolg innert kurzer Zeit

Nachdem die Kantonspolizei Solothurn bereits am 28. Januar in Gerlafingen zwei Drogendealern festnehmen konnte, ist dies laut Polizei bereits der zweite grösseren Ermittlungserfolg innert kurzer Zeit im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Drogenkriminalität.

(sda)