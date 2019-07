Dutzende Schweine bei Feuer umgekommen

Ein Bauernhof ist Alchenstorf ist am frühen Freitagmorgen in Brand geraten. Die Feuerwehren der Region Koppigen, Kirchberg und Bern sind zusammen mit der Kantonspolizei Bern umgehend ausgerückt. Vor Ort stand bereits der gesamte Dachstock in Vollbrand. Den Feuerwehrleuten gelang es jedoch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der gesamte Bauernhof brannte jedoch nieder. Nachlöscharbeiten sind derzeit noch im Gang. Das Bauernhaus ist nicht mehr bewohnbar und für die betroffenen Bewohner wurde eine private Wohnlösung gefunden, teilt die Polizei mit.

Schweine konnten nicht gerettet werden

Die zum Zeitpunkt des Brandes anwesenden Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen und kamen unverletzt davon. Ein Ambulanzteam stand vorsorglich im Einsatz. Als der Brand ausbrach, befanden sich gemäss aktuellen Erkenntnissen Dutzende Schweine auf dem Bauernhof. Von diesen konnten nur wenige Tiere gerettet werden, die restlichen starben in den Flammen.

Weitere Abklärungen sind noch im Gang. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

(km)