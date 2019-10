Ehepaar war nackt und hinterliess Abschiedsbrief

In einer Wohnung in Courfaivre JU wurde am Montagmorgen das Ehepaar M. K.* und C. K.* tot aufgefunden. Eines der Kinder hatte die beiden Leichen entdeckt. Bislang war bekannt, dass es sich bei der Tatwaffe um eine Hieb- und Stichwaffe handelt. Am Freitag nun hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Jura weitere Details zur Tat und deren Vorgeschichte veröffentlicht.

C. hat seine Frau vergewaltigt

Rund eine Woche vor dem Tod des Ehepaars, am 13. Oktober 2019, habe M. Klage gegen ihren Ehepartner wegen Vergewaltigung eingereicht. Dabei habe C. seiner Frau auch mit einer Waffe gedroht. Bei der Befragung durch die Polizei gab der Mann sein Vergehen grösstenteils zu. Seine Schusswaffen wurden daraufhin von der Polizei beschlagnahmt.

C. wurde daraufhin nicht in Untersuchungshaft versetzt. Dies, weil er bis zur sexuellen Gewalt an seiner Frau keinen Eintrag im Strafregister hatte und zuvor weder körperliche noch sexuelle Gewalt angewendet habe. Nichts habe auf die bevorstehende Tat hingewiesen, wie die Staatsanwältin mitteilt.

Jedoch wurde C. verboten, Kontakt mit mit M. aufzunehmen und sich ihr zu nähern. Sein persönlicher Schlüssel zum Haus wurde beschlagnahmt.

Im Verlauf derselben Woche sei die Familie von M. allerdings erneut auf die Staatsanwaltschaft zugegangen und habe Bedenken zur Situation C. geäussert. Drei Tage vor der ihrem Tod wurde M. noch einmal befragt – wiederum hätten sich der Staatsanwaltschaft aber keine beunruhigenden Fakten präsentiert, die auf die Tat vorausgedeutet hätte.

Tod durch Nackenverletzungen

Am Morgen des Todes hatte C. geplant, mit einem Familienmitglied auf die Jagd zu gehen. Er ging zum Haus eines Freundes in Courfaivre, um seine Jagdhunde abzuholen. Dort wurde er um 7:30 Uhr gesehen. Um 7:45 Uhr rief er seinen Jagdgefährten an, um ihm mitzuteilen, dass er sich der Jagdgruppe im Verlaufe des Nachmittags anschliessen würde. C.s Fahrzeug wurde später in der Nähe des Hauses seines Freundes mitsamt Hunden und Handy entdeckt.

Um 10:15 Uhr wurden die Leichen des Ehepaars komplett nackt im gemeinsamen Haus aufgefunden. Zwei Stichwaffen lagen neben den leblosen Körpern. Beide Verstorbenen hatten Wunden am Körper, wobei die Frau mehr Verletzungen als der Mann aufwies. Beide starben an einer Nackenverletzung durch einen scharfen Gegenstand, wie die Staatsanwältin weiter schreibt.

Kampf zwischen den Eheleuten

Der Zustand des Hausinventars im ersten Stock des Gebäudes deute auf einen Kampf hin. Darüber hinaus habe die Verstorbene Schnittwunden an ihren Händen erlitten, die von der Verteidigung herrühren dürften.

Im Haus der Verstorbenen wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Wer diesen verfasst hat, wird derzeit untersucht. Ebenso muss untersucht werden, warum C. zum gemeinsamen Haus ging, anstatt wie ursprünglich vorgesehen auf die Jagd zu gehen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen nahm er keinen erneuten Kontakt zu seinem Jagdgefährten auf. Der genaue Tathergang wird noch untersucht.

(sul/km)