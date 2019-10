Bei den Einbrecher handelt es sich um zwei Mädchen

Ein Anwohner meldete der Polizei, dass zwei unbekannte junge Frauen in einem Mehrfamilienhaus in Bern herumschleichen. Dem Mann erschienen die Frauen suspekt. Doch plötzlich waren die beiden auch schon wieder verschwunden.

Wenig später beobachteten Polizisten, wie am Schermenweg zwei junge Frauen versuchten, über einen Balkon in eine Wohnung einzudringen. Die beiden passten auf die Beschreibung, die die Polizei erhalten hatte.

Geständige Täterinnen

Die beiden jungen Frauen wurden angehalten und auf die Polizeiwache gebracht. Dort gestanden die zwei Minderjährigen den versuchten Einbruchdiebstahl. Der Vorfall ereignete sich am Montag und wurde am Dienstag von der kantonalen Jugendanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag publiziert. Sie werden sich nach Abschluss der Ermittlungen vor der kantonalen Jugendanwaltschaft verantworten müssen.



(cho)