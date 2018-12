Ist das das beste Sportmagazin der Welt?

«Wir haben uns selber ausgebeutet und Blut geschwitzt», sagt Journalist Christof Gertsch. Zusammen mit sieben Berufskollegen arbeitete er während dem letzten Jahr in Bern an der Vision des etwas anderen Sportmagazins: «Es sollte ungewöhnlich und anders und einfach wunderbar werden. Und ich bin stolz, was wir erschaffen haben.»

Für das soeben erschienene Sportmagazin im XXL-Format haben die erfahrenen Medienschaffenden tief in die Trickkiste gegriffen und auch die etwas anderen Sportgeschichten geliefert: Statt um den Superbowl-Favoriten geht es etwa um #MeToo in der Welt der Cheerleaderinnen der US-Football-League NFL, statt auf die WM 2022 zu blicken, macht ein namhafter Autor Schluss mit seiner Liebe zum Fussball. Und statt von Beat Feuz liest man von einen Skirennfahrer, der zum Mörder wurde. «Wir wollten den Sport mit all seinen gesellschaftsrelevanten Facetten erfassen und nicht bloss über Gewinner und Verlierer schreiben», so Gertsch.

Lautes Echo

Die Idee ging auf: Das Magazin schlägt ein. Entsprechend positiv ist das Echo, wie ein Blick ins Reich von Social Media zeigt:

Die erste Story aus dem dicksten Sportmagazin der Welt hat mir sehr gut gefallen. Gratulation zu eurem Werk, @nummereins_ch #BaileyDavis https://t.co/Tz4WSDXjTf — Cécile Oberholzer (@famosece) 7. Dezember 2018

Durch die Augen des Sportlers

«Die Rückmeldungen sind gewaltig und ein Trost für das letzte Jahr», so Gertsch. Denn das Team habe alles in der Freizeit und ohne Entlöhnung vollbracht. Mit dem Crowdfunding wurden laut Gertsch Druck, Versand, Bildmaterial und Fremdtexte finanziert. Denn nicht nur Sportjournalisten haben für die Geschichtensammlung in die Tasten gehauen. «Wir wollten die Welt des Sports auch aus Sicht der Sportler darstellen», so der «Das Magazin»-Autor. So kam es, dass etwa Tom Lüthi oder die Lichtensteiner Skirennfahrerin Tina Weirather Artikel für «N°1» verfassten.

Allgemein wurde viel Wert auf die Meinung der Sportler gesetzt. Regelmässig hat die Redaktion Profisportler um ihren Rat gefragt: «Wir wollten etwa wissen, was Mujinga Kambundji gerne lesen möchte.»

900'000 Zeichen auf gut 21o Seiten umfasst das Werk der sportaffinen Schreiberlinge. Zu den Textpassagen gesellen sich Fotos von Weltfotografen, eigens angefertigte Kunstwerke und Grafiken. Am Montag wurden die letzten im Crowdfunding bestellten Exemplare ausgeliefert. Einen kleinen Reststock der Sportbibel ist noch übrig und kann auf der Website für 35 Franken bestellt werden.

Was folgt auf «Nummer Eins»?

Wie geht es nun weiter? Folgt nun «N°2»? Gertsch: «Das Magazin war als einmaliges Projekt vorgesehen. Aber ich muss zugeben, dass es mich bereits wieder in den Fingern juckt.»

Seit der ganze Stress vorbei sei, er das Exemplar durchblättern könne und die Reaktionen dermassen positiv ausfielen, habe sich das Team schon entsprechende Gedanken gemacht. Das Gedankenkarussell drehe jedoch noch zu schnell, man wolle sich nun erst mal erholen und durchatmen. «Und vor allem möchte ich weiterhin genügend Zeit mit meiner Tochter verbringen», so Gertsch.

(cho)