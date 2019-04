In Bern winkt bereits die zweite Freinacht

Die Berner Sportclubs präsentieren sich dieses Jahr bärenstark: Nachdem am Wochenende bereits die Young Boys feiern durften, könnte schon am Karsamstag die nächste Freinacht über Bern rollen – sechs Tage nach der YB-Freinacht.

Umfrage Ist Bern die Sporthauptstadt von 2019? Ja, auf jeden Fall!

Nur wenn auch der SCB den Titel holt.

Nein, es gibt bessere Vereine.

Dies weil der SC Bern am Donnerstag die Finalserie gegen EV Zug auf 3:1 erhöhte und somit bereits am Samstag Meister werden könnte. In Bern macht man sich deswegen schon Gedanken über die nächste Freinacht. Die gäbe es natürlich auch dann, wenn die Serie spannend bleibt und die Berner erst im Spiel am Ostermontag oder am Mittwoch den Pott an sich reissen.

Das Spiel SC Bern – EV Zug findet am Samstag in der Berner PostFinance-Arena statt. Der Spielbeginn ist auf 20 Uhr angesetzt.

(rc)