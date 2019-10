Dackstock brennt lichterloh – Mann verletzt

In einem Einfamilienhaus in Attiswil brach am späten Donnerstagnachmittag ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand der Dachstock des Gebäudes bereits in Vollbrand. Es dauerte mehrere Stunden, bis die 90 Angehörigen der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen konnten.



Mehrere Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus befanden, konnten sich rechtzeitig retten. Ein Mann wurde durch die Flammen verletzt und musste ins Spital gefahren werden.

Einfamilienhaus ist unbewohnbar

Aufgrund des Schadens, den die Flammen angerichtet haben, ist das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

