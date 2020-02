Eichhörnchen klaut Mütze und spielt um die Wette

Bei einem gemütlichen Spaziergang in Salavaux VD am Murtensee hörte eine Leser-Reporterin ein ungewöhnliches Geräusch im Gestrüpp. Bei genauerem Betrachten entdeckte die Frau am Montag etwas Rotes hinter den Ästen. «Ich war mir nicht sicher, was es ist», so die Frau. Zuerst dachte sie noch, es handle sich um einen Hahn.

«Dann entdeckte ich das süsse Eichhörnchen mit einer Samichlausmütze zwischen den Krallen», erzählt die Leserin. Wahrscheinlich habe das Tier vorab die Abfallanlage durchforstet und noch Weihnachtsdeko-Reste gefunden.

«Unbekümmert mit der Mütze gespielt»

«Das Eichhörnchen hat mich lange nicht bemerkt und unbekümmert vor mir mit der Mütze gespielt», so die Frau. Als das Nagetier die Kamera dann doch entdeckte, liess es seine Beute fallen und flitze so schnell es konnte in den Wald.

(km)