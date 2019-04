Wenn die Eisbahn zum Verkehrsparcours wird

Normalerweise liegt die Eisbahn Weyermannhaus in Bern ab anfangs März brach. Doch nun wird die Kunsteisbahn zwischengenutzt: Bis im Sommer steht auf dem Publikumsfeld ein Veloverkehrspark für Kinder und Jugendliche. Insgesamt werden 88 Schulklassen von der Kantonspolizei Bern in Theorie und Praxis als Velofahrende für die Teilnahme am Strassenverkehr vorbereitet.

Schüler der Rudolf Steiner Schule hatten am Dienstagmorgen die Möglichkeit, den Park erstmalig zu testen (siehe Video oben). Die Öffentlichkeit kann den Park ausserhalb der Unterrichtszeiten und ab Beginn der Sommerferien bis Ende August nutzen.

(pal)