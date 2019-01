Emmentaler Bauernhaus lichterloh in Flammen

In Weier bei Affoltern im Kanton Bern brennt zurzeit ein Bauernhof. Ein Leser-Reporter berichtet: «Ich wohne in der Nähe und sah das Haus und den Stall schon von weitem brennen.»

Die Polizei bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten einen Einsatz in Weier. Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, sagt: «Am Donnerstag gegen 05.10 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass es in einem Bauernhaus bei Weier in Affoltern brennt.»

Noch keine Infos zu Personenschäden

Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern allerdings noch an. Ob es Verletzte gab ist noch unklar. Jäggi: «Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Informationen zu Personenschäden.» Auch ob Tiere zu Schaden kamen, ist unbekannt.

Wieso das Bauernhaus in den frühen Morgenstunden Feuer fing, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Bern.

(fss)