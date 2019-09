Sein Horror-Flug ging viral, nun hebt Chris wieder ab

Chris Gursky hat es wieder getan: Am Mittwoch kehrte der US-Amerikaner zurück nach Interlaken. An den Ort, wo er vor einem Jahr beinahe in den Tod gestürzt wäre. Und hier wagte er nun erneut den Flug mit einem Deltasegler, was ihn im Jahr zuvor fast das Leben gekostet hätte.

Vorgeschichte

Im Oktober 2018 machte Gurksy Ferien in der Schweiz. In Interlaken und wollte er die Aussicht bei einem Delta-Tandemflug geniessen. Der verantwortliche Deltapilot vergass jedoch, seinen Passagier vor dem Start am Fluggerät zu befestigen. Zwei Minuten und 14 Sekunden bangte Gursky um sein Leben. Mit aller Kraft hielt er sich an der Hose des Piloten und am Deltabügel fest. Erst nah am Boden, kurz vor der Landung verliessen ihn die Kräfte und er liess los.

Mit gebrochenen Handgelenk und gerissenem Bizeps sagte Gursky schon damals: «Ich werde Hanggliding sicher nochmals ausprobieren, denn ich konnte meinen ersten Flug ja gar nicht geniessen.» Wie die «Berner Zeitung» berichtete, wollte es der 55-Jährige diese Woche noch einmal wissen. Vor dem zweiten Versuch war der Abenteurer freudig aufgeregt. Und konnte schliesslich aufatmen: «Diesmal ist zum Glück nämlich alles gut gegangen.»



