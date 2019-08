Er tauchte nicht bei Arbeit auf – Polizei ist besorgt

Vielleicht kann die Bevölkerung weiterhelfen: Seit letzter Woche wird Markus Messerli aus Olten vermisst. Die Polizei hat keinerlei Anhaltspunkte zu seinem Verbleib. Sie hofft nun auf Beobachtungen und Hinweisen von aussen.

Personen, die den Mann seit vergangenem Dienstag gesehen haben oder Angaben zu seinem Verbleib machen können, werden deshalb gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Kapo macht noch folgende Angaben: «Der Mann ist rund 180 Zentimeter gross, schlank, hat eine graue Halbglatze und trägt einen Schnurrbart.»

Letzter Kontakt vor über einer Woche

Erstmals fiel sein Verschwinden am Arbeitsplatz auf, an dem der Mann nicht wie gewohnt erschien. «Der letzte Kontakt fand am Dienstag, 13. August 2019, statt», weiss die Polizei. Seither fehlt vom 64-Jährigen jede Spur. Lediglich eine Vermutung hat die Polizei: «Der begeisterte Wanderer könnte sich in den Bergen aufhalten», heisst es von Seiten der Kapo Solothurn.

Zweiter Vermisster in Zürich

Auch die Zürcher Polizei beschäftigt sich mit einem Vermisstenfall: Jürg Müller wird seit dem 12. August vermisst. Letztmals wurde der 58-Jährige kurz nach 6 Uhr an seinem Arbeitsort im Zürcher Kreis 5 gesehen, teilt die Stadtpolizei Zürich mit.

Der Mann ist circa 175 cm gross, hat eine normale Statur, schwarze Haare mit Stirnglatze. Er trug eine schwarze Hose und führt vermutlich einen kleinen Rucksack mit sich.

Hinweise über den Verbleib des Vermissten nimmt die Stadtpolizei Zürich oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

(miw)