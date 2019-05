Erneut schlägt Polizei zu – Rocker (34) verhaftet

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung von mutmasslichen Mitgliedern mehrerer Motorradclubs am 11. Mai 2019 in Belp dauern an; doch die Polizei zieht die Schlinge immer weiter zu. Jetzt wurde ein weiterer Mann aus dem Rocker-Milieu verhaftet. Dabei handelt es sich laut den Ermittler um einen 34-jährigen Mann.

«Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wurde beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt», teilt die Polizei mit. Die Kapo klärt nun ab, inwiefern der 34-Jährige eine Rolle im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung gespielt hat.

Zwei Mitglieder von Töff-Gangs in U-Haft

Es ist der zweite Verhaftete seit der heftigen Auseinandersetzung vor einem Motel in Belp. Vergangene wurde bereits ein 35-Jähriger von der Polizei festgenommen und in Untersuchungshaft versetzt. Es soll genau ermittelt werden, wer in die wüsten Auseinandersetzung zweier verfeindeter Motorradclubs involiert war und weshalb die Motorradgangs aneinandergeraten sind.

Die Ermittlungen im Berner Rocker-Krieg sind aber noch lange nicht abgeschlossen: Es werden weiterhin Befragungen durchgeführt und Spuren ausgewertet.



(miw)