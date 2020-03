Erst stoppte das Auto, dann fuhr es das Kind an

Wie von der Berner Kantonspolizei am Montag nachträglich gemeldet wurde, hat sich am letzten Freitag in Schliern bei Köniz ein Unfall ereignet: Ein 8-jähriger Bub wurde auf dem Fussgängerstreifen angefahren. Dies von einem «dunklen Auto», wie die Polizei schreibt.

Gemäss Zeugenaussagen soll der Lenker zuerst gar angehalten haben. Doch als der Junge den Fussgängerstreifen betreten wollte, fuhr das Auto wieder los und erfasste den Fuss des Kindes. Dabei stürzte der Junge zurück aufs Trottoir. Dann machte sich der unbekannte Fahrer aus dem Staub: «Das Auto setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort», rapportiert die Polizei.

Das verletzte Kind wurde später in ärztliche Behandlung gebracht. Die Kantonspolizei Bern sucht zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände Zeugen. Personen, die Angaben machen können.

