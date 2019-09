Älpler Erwin Ramsauer wird seit 2 Jahren vermisst

Der junge Alphirt Erwin Ramsauer verschwand am 12. September 2017 spurlos. Der damals 33-jährige Toggenburger arbeitete auf einer Alp im Sägistal BE. Verantwortlich war er dort für über 90 Rinder. Am Tag seines Verschwindens war er unterwegs nach Hause gewesen, kam aber nie an. Umgehend wurde am nächsten Tag die Polizei alarmiert, die eine grossflächige Suchaktion startete. Sieben Quadratkilometer Fläche wurden über vier Tage hinweg abgesucht – jedoch ohne Erfolg. Die Polizei brach die Suche nach Ramsauer schliesslich ab.

Auch eine zweite Suchaktion blieb erfolglos. Am Donnerstag jährte sich das Verschwinden des Älplers zum zweiten Mal. Nach wie vor fehlt jede Spur von ihm.

In Höhle gestürzt?

Robert Reichen, der das Berghaus Männdlenen betreibt, hat Erwin Ramsauer am 12. September das letzte Mal gesehen. «Wir haben Kaffee getrunken und er schwärmte von seiner neuen Stelle», erzählt Reichen. Er habe ihn noch bis zur Blaui Glunta gehen sehen können, dann sei Ramsauer aus seinem Sichtfeld verschwunden. Einige Tage zuvor sei in der Region eine verletzte Ziege von ihrer Herde abgekommen. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass Erwin sich auf die Suche nach der Geiss gemacht hat», sagt der Berghaus-Betreiber. «Ich weiss: Wenn er unterwegs war, hat er immer nach dem Tier Ausschau gehalten.»

«Ich habe das Gefühl, dass er vielleicht über Felsen gegangen ist und dabei in ein Loch gestürzt ist», so Reichen weiter, «davon bin ich heute noch überzeugt.» Es gäbe über 400 Höhlen in der Region. Für Reichen ist klar: Es war ein tragisches Unglück. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, haben Angehörige für für Ramsauer am Ufer des Sägistalsees inzwischen einen Gedenkstein eingerichtet.

Vermisstmeldung bleibt bestehen

Die Kantonspolizei Bern hat die aktive Suche nach Ramsauer aufgrund fehlender Hinweise vorübergehend eingestellt. Bei neuen Anhaltspunkten würden diese sofort überprüft werden. «Eine Vermisstmeldung bleibt solange bestehen, bis der Gesuchte gefunden wird», schreibt die Kantonspolizei Bern.

Pro Jahr gehen bei der Kantonspolizei Bern ungefähr 900 Meldungen zu Personen ein, die vermisst werden. Oftmals tauchen die gesuchten Personen nach kurzer Zeit wieder auf. Zur offiziellen Suche werden schlussendlich ungefähr 200 Personen ausgeschrieben. Fälle, bei denen Personen über mehrere Tage hinweg immer noch nicht aufgefunden worden sind, sind selten. Laut der Polizei werden im Kanton Bern derzeit rund 230 Menschen gesucht, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten als vermisst gemeldet worden, aber bis heute nicht aufgefunden worden sind.

