Esoterik-Star demonstriert gegen 5G-«Fädenzieher»

Christina von Dreien (18) ist laut eigenen Angaben mit «einer multidimensionalen Wahrnehmung und mit anderen paranormalen Begabungen» ausgestattet. Mit diesen selbst diagnostizierten «Superkräften» und ihre Ausstrahlung hat die Toggenburgerin unzählige Anhänger aus der Schweiz, Deutschland und Österreich in ihren Bann gezogen.

Umfrage Glauben Sie auch an eine 5G-Verschwörung? Ja!

Nein, klar nicht.

Könnte schon sein...

Ich glaube nicht an eine Verschwörung. Dennoch macht mir 5G Angst.

Habe keine Meinung dazu.

Nun beschäftigt sich der Esoterik-Star mit künstlich erzeugter Strahlung: dem 5G-Funknetz. Gegen das Mobilfunknetz organisiert von Dreien am 19. Mai in Bern einen Flashmob. Wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt, soll die Aktion «Stopp 5G» in der Berner Innnenstadt stattfinden und sich unter anderem gegen die sogenannten «Fädenzieher des Planeten» richten, die auch die Initianten des 5G-Netzes seien.

Nicht belegte Fakten

Hinter dem Mobilfunknetz wittert die Schweizer Esoterikerin nämlich eine grosse Verschwörung. Nicht nur die Technologie an sich sei das Problem, sondern die Überwachung und Manipulation von Gedanken und Gefühlen, die mit der neuen Netzgeneration auf uns zu käme. «Denn technische Geräte hören uns ab und können unsere Gedanken lesen», schreibt sie in einem Newsletter.

Obwohl von Dreien die Auswirkungen und Gefahren des 5G auf ihrer Webseite ziemlich genau schildert, schuldet sie dem Betrachter dennoch Erklärungen. Wer die Fadenzieher hinter dem ganzen sind, sagt sie nicht. Auch nicht, wo sie ihre diversen Informationen her hat. So etwa, warum 5G das Immunsystem der Bäume zerstört, «sodass diese alle absterben».

5G als Politikum

Die Weltgesundheitsbehörde WHO bewertet hochfrequente Mobilfunkstrahlung derzeit als «möglicherweise krebserregend». Das bedeutet, dass sich eine krebserregende Wirkung derzeit zwar nicht ausschliessen lässt, es aber auch keine Beweise dafür gibt.

Dennoch ist 5G nicht nur in Esoteriker-Kreisen ein Thema. Gerade wehren sich etwa auch verschiedene Schweizer Kantone gegen die Einführung des neuen Mobilfunkstandards.Politiker aus verschiedenen Kantonen haben beim Bund ein Moratorium – ein Gesuch um Aufschub – eingereicht. Damit wollen sie die Diskussionen um den neuen Mobilfunkstandard im nationalen Parlament ankurbeln.

(20m)