Exhibitionist belästigt Frauen und Kinder

Eine junge Frau schreibt auf den sozialen Medien, der Mann solle vor allem in der Region Bern-Bethlehem/Bümpliz sein Unwesen treiben; dies vor allem in Trams oder auf der Strasse. «Achtung: Exhibitionist in Bethlehem!», warnt die Bernerin in einem Eintrag am Dienstag. Sie habe den Vorfall polizeilich gemeldet.

Umfrage Haben Sie auch Erfahrungen mit Exhibitionisten gemacht? Ja. Leider. Das war sehr unangenehm.

Nein. Zum Glück nicht.

Ich würde sowieso nicht hinschauen.

Dominik Jäggi von der Berner Kantonspolizei bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass am Dienstagabend eine Meldung eingegangen sei, wonach sich eine Person im öffentlichen Raum entblösst habe: «Unsere Leute waren vor Ort und gingen der Sache nach, konnten jedoch niemanden feststellen.» Laut Jäggi ist bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeige eingegangen.

Die Tatsache, dass kleine Kinder den Vorfall ebenfalls beobachtet haben könnten, empfindet die Betroffene als schockierend. Eine andere Frau aus der Region fügt an, dass es in dieser Gegend seit Jahren immer wieder zu solchen Vorfällen gekommen sei. Die Polizei hat für 20 Minuten sämtliche Meldungen des letzten Jahres zum Thema zusammengesucht: Seit Anfang 2018 seien im internen System rund eine handvoll Meldungen zu Exhibitionismus in der Region abgespeichert. «Eine Häufung stellen wir diesbezüglich aber nicht fest.»

«Ich stand wie unter Schock»

Von einem Exhibitionismus-Vorfall aus Berns Westen erzählt eine weitere Leserin, die sich bei 20 Minuten meldete: Auch die junge Frau hat vor Ort ähnliche Beobachtung gemacht. So sei sie letzten Sommer mit einem Tram Richtung Bern-Bethlehem unterwegs gewesen. Ihr gegenüber sei ein etwa 50-jähriger Mann gesessen, der angeblich eine Zeitung las.

Nach einer gewissen Zeit habe dieser die Frau angestarrt. «Etwas hat sich bewegt und dann sah ich, wie er sich untenrum durch die Kleidung berührte und massierte.» Die junge Pendlerin sei völlig perplex gewesen: «Ich stand wie unter Schock.» Danach habe sie die Flucht ergriffen. Anzeige hat sie keine erstattet. Die Dunkelziffer von solchen Vorfällen dürfte also noch höher sein.

(bho)