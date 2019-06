Fahren Sie hier die Formel-E-Strecke ab

Scharfe Kurven, enge Korridore: Eine Visualisierung der Rennstecke vom bevorstehenden Berner Autorennen zeigt, auf welchen Höllenritt sich die Fahrer hier einlassen.

«Die Strecke des Berner E-Prix rund um den Rosengarten ist eine Herausforderung»: Dies sagt auch Simona de Silvestro, Testfahrerin vom Team Venturi, dem Felipe Massa und Edoardo Mortara angehören. Die 45-minütige Berg- und Talfahrt habe ihre Tücken: «Die vorhandene Energie der E-Motoren muss hier besonders schlau eingeteilt werden.»

Fahrer üben auf virtueller Strecke

Doch wie können sich die Fahrer auf diese schwierige Strecke vorbereiten? Erst am kommenden Samstag, am Renntag selber, herrscht auf der Bahn nämlich freie Fahrt. So üben auch die Piloten mit einer Visualisierung der Rundstrecke. Aus nachgebauten Cockpits fahren sie so die Strecke rund um den Rosengarten virtuell ab. Sie üben im Vorfeld genau, wie schnell sie wo fahren wollen, wann es sich lohnt, mit dem Attack-Mode zu überholen und wie die stets schwindende Energie eingespart werden kann.

(miw)