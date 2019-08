Nach Autounfall spritzte das Wasser meterhoch

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am frühen Montagmorgen in Oberbuchsiten SO in eine Gartenhecke und prallte anschliessend gegen einen Hydranten. In der Folge schoss eine Wasserfontäne in den Himmel. Wie es zum Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Untersuchung, wie die Kapo mitteilt.

Der Fahrer verliess die Unfallstelle in Richtung Hauptstrasse mit einem vermutlich massiv beschädigten Auto. Beim Vorfall entstand grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer aufgenommen und sucht Zeugen.

(km)