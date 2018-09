Fahrer und Beifahrer tot – Freunde schwer verletzt

Auf der Schönenwerderstrasse in Gretzenbach ereignete sich am Samstag gegen 23 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.

«Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der Lenker eines Personenwagens von Kölliken herkommend in Richtung Gretzenbach unterwegs», schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Aus derzeit noch unbekannten Gründen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, geriet in eine angrenzende Böschung und kam nach der Kollision mit mehreren Bäumen im Wald zum Stillstand.

Strasse komplett gesperrt

Dieser Aufprall war tödlich: Der 31-jährige Fahrzeuglenker sowie ein Beifahrer verstarben noch auf der Unfallstelle. Zwei weitere Mitfahrer wurden schwer verletzt mit Ambulanzen in ein Spital gebracht.

Die Schönenwerderstrasse musste komplett gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Nebst der Polizei und der Staatsanwaltschaft standen mehrere Ambulanzen, Angehörige der Feuerwehren Schönenwerd, Gretzenbach und Kölliken sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Zur Klärung des Unfallhergangs haben die Strafverfolgungsbehörden umgehend eine Untersuchung eingeleitet und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

(miw)