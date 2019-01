Andrii floh aus dem Kinderheim

Die deutsche Polizei bring Licht ins Dunkle: Die Polizei Rheinland-Pfalz veröffentlicht Details über den verschwundenen 13-jährigen Andrii und dem 21-Jährigen, bei dem sich der Teenager aufhalten könnte.

Die Pressesprecherin der ermittelnden Polizei sagt gegenüber 20 Minuten: «Beim 21-Jährigen handelt es sich wohl um eine Bekanntschaft von Andrii.» Der 13-Jährige aus Aegerten BE sei bei seinem ersten Verschwinden in der Wohnung dieses erwachsenen Mannes gefunden worden. Dies am 27. Dezember.

«Wenn ein Teenager bei einem Mann zuhause aufgefunden wird, liegt der Verdacht nahe, dass ein Verbrechen begangen worden ist», heisst es vonseiten der Polizei. Doch Untersuchungen ergaben: Andrii wies weder Verletzungen noch sonstige Spuren eines Übergriffs auf.

Ging Andrii zurück zum 21-Jährigen?

«Der physisch unversehrte Schweizer Teenager wurde danach in Obhut des Jugendamtes gebracht.» Dieses brachte ihn in einem Kinderheim unter. Doch diese Massnahme war nur von kurzer Dauer: Andrii büxte bereits am Tag darauf, am 28. Dezember, erneut aus. Seither ist der Teenager wieder untergetaucht und wie vom Erdboden verschluckt.

Ein «Bürger» hätte die Polizei über das erneute Verschwinden des 13-Jährigen informiert. Nun suchen Polizei und Feuerwehr nach dem Buben. «Wir vermuten, dass sich Andrii auch jetzt wieder in Gesellschaft desselben Mannes aufhält.»

Mehr will die örtliche Polizei nicht sagen – viele Fragen, so auch, wieso Andrii überhaupt erneut ausreissen konnte, bleiben also nach wie vor ungeklärt.

(bho / miw)