Fallschirmspringer fliegt in Stromleitung

In Brienz BE ist derzeit ein Grosseinsatz verschiedener Rettungskräfte im Gang. Wie ein Leser-Reporter meldet, sei ein Fallschirmspringer in eine Stromleitung geflogen. Der Unfall habe sich in der Nähe des Kieswerks ereignet.



Die Kantonspolizei Bern bestätigte auf Anfrage den Einsatz. Der Zwischenfall habe sich kurz nach 19 Uhr ereignet. Weitere Informationen konnte die Polizei noch nicht machen.

Strom kurzzeitig ausgefallen

Gemäss des Leser-Reporters befindet sich neben der Polizei und Ambulanz auch ein Helikopter der Rega im Einsatz. Beim verunfallten Fallschirmspringer handle es sich nicht um ein Mitglied der Armee, sagt ein Armeesprecher auf Anfrage von 20 Minuten.

«Ich konnte den Unfall mit dem Feldstecher beobachten», sagt ein Anwohner. Der Fallschirm habe eine orange-weisse Farbe gehabt.

Im Bereich Brienzerberg und Axalp ist es zu einem Stromausfall gekommen. Nach gut einer Stunde funktionierte der Strom wieder.

