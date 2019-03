Faultiere hangeln sich über die Köpfe der Besucher

Jetzt geht im Faultier-Gehege die Post ab: Die behäbigen Geschöpfe im Nocturama des Papiliormas in Kerzers sind wegen einer neuen Holzbrücke aktiver geworden. Seit einigen Tagen klettern die Faultiere munter unter der Brücke hin und her (siehe Video oben). «Am Anfang war es fast wie eine Autobahn», so Uschi Kuster, Revierchefin des Nocturamas.

So bringt die Brücke nicht nur frischen Wind ins Leben der Faultiere, sondern auch die Besucher haben ein neues Spektakel: Da die Brücke tief über die Köpfe der Faultier-Fans führt, erleben sie die Säugetiere hautnah und bekommen sie öfters zu Gesicht. Durch die Brücke ist auch das Revier der grösser geworden: «Die Tiere haben nun mehr Platz», so Kuster.

(pal)