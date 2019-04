Fehlalarm verwandelt Kaufhaus in Nebelfalle

Die Kunden des Manors in Langenthal staunten am Donnerstagmittag, als im Geschäft aus dem Nichts ein Alarm ertönte und sich dicker Rauch im Laden breit machte. «Das Geschäft musst komplett evakuiert werden», so ein Augenzeuge. Danach seien Polizei und die Feuerwehr schnell vor Ort gewesen.

Manor spricht von einem technischen Defekt: «In der Bijouterie ist versehentlich die Vernebelungsanlage angegangen», so Sprecherin Sofia Conraths. Die Vernebelungsanlage sei eine Schutzmassnahme bei allfälligen Einbrüchen. Gemäss der Kapo kamen beim Vorfall keine Personen zu Schaden. «Die örtliche Feuerwehr befreite das Gebäude vom Rauch», so Sprecher Dominik Jäggi. Das Geschäft hat kurze Zeit später den Betrieb bereits wieder aufgenommen.

(cho)