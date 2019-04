Feuer bricht in Restaurant aus – eine Person im Spital

In einem Burgdorfer Restaurant ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Mehrere Personen wurden in Sicherheit gebracht.

Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital transportiert. Sie habe vermutlich Rauch eingeatmet, teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Wie es zum Brand im Lokal an der Schmiedengasse kam, ist Gegenstand der eingeleiteten Untersuchungen. 34 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

(sda)