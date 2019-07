Feuer zerstört Bauernhaus komplett

Am frühen Samstagmorgen ist in Kirchberg BE ein Feuer in einem Bauernhaus ausgebrochen. Als die Feuerwehr an der Hintergasse eintraf, stand das Haus bereits im Vollbrand. Das Haus wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Sie konnten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen. Auch die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Für die Bewohner wurde gemeinsam mit der Gemeinde eine alternative Unterbringungsmöglichkeit gefunden.

Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Brand in Kirchberg

(20 Minuten)