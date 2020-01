Feuerwehr hatte zu wenig Wasser zum Löschen

Mitten in der Nacht auf Donnerstag, kurz nach zwei Uhr morgens, wurde im bernischen Eriswil die Telefonnummer 118 gewählt. Ein Bauernhaus im Weiler Neulingen würde in Flammen stehen, teilte man der Notrufzentrale mit. Als die Einsatzkräfte beim grossen Holzgebäude eintrafen, stand dieses bereits in Vollbrand. Innert kurzer Zeit stürzte auch schon der Dachstock des urchigen Bauerhausens ein. Zum Glück waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs weder Personen noch Tiere im Gebäude.

Schliesslich versuchten die Feuerwehrleute, die lodernden Flammen schnellstmöglich zu löschen – sie wollten retten, was noch zu retten war.

Zu wenig Wasser für die Löscharbeiten

Die Löscharbeit gestaltete sich aber schwierig: Dies aufgrund der abgeschiedenen Lage des Bauernhauses und der begrenzten Möglichkeit, an genügend Wasser fürs Löschen zu gelangen. An dieser erhöhten und abgelegenen Lage im Oberaargau sind die Wasserbezugsmöglichkeiten begrenzt.

Den rund 80 anwesenden Feuerwehrleuten aus der Region gelang es in den frühen Morgenstunden doch noch, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Bauernhaus wurde jedoch komplett zerstört.

Jetzt sind die Experten der Polizei vor Ort, um die Brandursache zu klären. Hierfür wurden nun Ermittlungen eingeleitet.

