Flammen lodern aus Dachstock

Am Eigerplatz in Bern ist laut mehreren Lesern ein Brand ausgebrochen. Der Dachstock eines Gebäudes steht in Flammen. Die Feuerwehr sei eingetroffen, berichtet ein Leser. Ob sich noch Menschen im Gebäude befinden, konnte er nicht sagen.



Die Kantonspolizei Bern bestätigt eine Meldung zu einem Brand. «Der Einsatz ist noch am Laufen. Es mussten mehrere Personen evakuiert werden, eine Person wurde hospitalisiert. Sie ist nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt», erklärt Sprecher Dominik Jäggi.

Neben der Berufsfeuerwehr Bern und zwei Ambulanz-Teams sind auch die verschiedene Polizeipatrouillen vor Ort. Im Bereich Eigerplatz sind verschiedene Strassen für den Verkehr gesperrt, auch im ÖV kommt es derzeit zu Einschränkungen.



«Ich wohne in der Wohnung neben an, wir mussten die Liegenschaft aus Sicherheitsgründen verlassen», erzählt ein Anwohner. «Im betroffenen Haus stürzen bereits die Ziegel hinunter, offenbar hält das Dach der Belastung nicht mehr stand.»



