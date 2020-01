Flucht aus dem Nebel wird zum Verkehrschaos

«So extrem habe ich es hier noch nie erlebt», erzählt Leser-Reporter Nils Wedermann, der am 1. Januar einen Ausflug auf den Gurnigel in Bern machte. Von seinem Ferienhaus dauert es gut eine Dreiviertelstunde mit dem Auto bis auf den markanten Hügelzug am Nordrand der Freiburger Alpen. Die Idee, etwas frische Luft und Sonne zu ergattern, hatte aber nicht nur er.

«Es war ein richtiger Menschenauflauf. Viele kamen mit den Familien an, wollten dem Nebel im Flachland entfliehen und das traumhafte Wetter und den Schnee geniessen.» Der Gurnigel sei ein sehr beliebter, leicht erreichbarer Ausflugsort. Man könne dort langlaufen, und es hat einen kleinen Skilift. «Zum Glück sind wir aber wieder gut weggekommen», so Wedermann.

«Autofahrer wollten nicht rückwärts fahren»

Ähnlich erlebte den 1. Januar Corinne Lüthi, die zusammen mit der Familie einen Ausflug auf die Passhöhe Vue des Alpes im Kanton Neuenburg machte. Sie erreichten das Ausflugsziel gegen 13 Uhr und wollten etwa drei Stunden später wieder gehen, doch in der Zwischenzeit waren Dutzende von Autos auf der Zufahrtsstrasse parkiert. Auf der schmalen Strasse, auf der sich gerade einmal knapp zwei Autos kreuzen können, war somit eine Fahrbahn blockiert.

«Das Resultat war ein Riesenchaos, da Autos nicht mehr kreuzen konnten. Dazu kam die Sturheit einiger Autofahrer, die partout nicht rückwärts wollten.» Einige seien dann ausgestiegen und hätten den Verkehr angeleitet. Nach 40 Minuten Fahrzeit für rund zwei Kilometer hätten sie es dann endlich geschafft. «Jetzt freuen wir uns auf einen gemütlichen Abend.»

