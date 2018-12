Franzose (44) stürzt in Lauterbrunnen in den Tod

Die waghalsige Sportart Basejumping forderte im Lauterbrunnental erneut ein Todesopfer: Ein 44-jähriger Franzose schlug am Mittwochnachmittag bei seinem Sprung hart auf dem Boden auf erlag danach seinen Verletzungen.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen hatte sich der Mann in Begleitung zweier weiterer Personen zur Absprungstelle High Ultimate begeben und war von dort aus in die Tiefe gesprungen. «Kurz nach dem Absprung geriet der Mann aus noch zu klärenden Gründen in Schwierigkeiten und stürzte in der Folge in unwegsamem Gelände zu Boden», teilt die Kantonspolizei Bern nun mit.

Keine Rettung für den 44-Jährigen

Für den Mann kam jede Hilfe kam zu spät: Die umgehend ausgerückten Rettungskräfte, darunter ein Team der Air Glaciers sowie Mitglieder der Alpinen Rettung Schweiz, konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Unfall wird nun genau untersucht. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum genauen Hergang der Ereignisse aufgenommen.

Berühmt berüchtigte Absprungstelle

Der Absprungort namens High Ultimate ist in der Basejump-Community bekannt: Die Kante ist eine von zehn Absprungstellen für Basejumper in Lauterbrunnen. Der Hotspot liegt direkt auf dem Klettersteig Mürren-Gimmelwald und eröffnet einen imposanten Tiefblick auf die über 500 Meter darunter liegende Schilthornbahn.

(miw)