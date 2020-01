Frau (40) in Wohnung tot aufgefunden

Am Mittwoch, 1. Januar 2020 gegen 13 Uhr, wurde eine Frau in einer Wohnung in Monthey tot aufgefunden. Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt, untersuchten die Beamten aufgrund einer Meldung eine Wohnung an der Avenue du Crochetan.



Dabei entdeckten die Polizisten die Leiche einer 40-jährigen Walliserin. Die Kantonspolizei hielt vor Ort einen 41-jährigen französischen Staatsangehörigen an. Der Mann wurde inhaftiert. Er sei mit dem Opfer bekannt gewesen, schrieb die Polizei

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die näheren Umstände der Tat zu klären.

