Frau angefahren – «Zustand ist kritisch»

Eine Frau wurde am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr in Bern von einem Auto angefahren. Noch ist nicht ganz klar, wie es im Quartier Breitenrain zu diesem heftigen Unfall kam. Doch erste Erkenntnisse der Polizei besagen: Das Auto war vom Breitenrainplatz herkommend in Richtung Viktoriaplatz unterwegs gewesen, als es im Bereich vor dem Einkaufszentrum die Fussgängerin erfasste.«Die Frau wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und schwer verletzt», teilt die Polizei nun mit.

Die Fussgängerin wurde zunächst durch Ersthelfer betreut und anschliessend in «kritischem Zustand» von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat zu den Ereignissen Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.





(miw)