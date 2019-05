Frau (79) stirbt wegen Rauchentwicklung

Am Mittwoch kurz vor 09.00 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern ein Brandalarm aus einer Wohnsiedlung an der Kirchfeldstrasse in Melchnau ein. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort in einem Zimmer starken Rauch fest.

Eine Frau, die sich zum Zeitpunkt des Brandalarms im Zimmer befunden hatte, war durch Drittpersonen bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Gebäude evakuiert worden. Es konnte indes nur noch ihr Tod festgestellt werden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 79-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Aus Sicherheitsgründen wurde das betroffene Gebäude evakuiert. Sämtliche Räumlichkeiten wurden in der Folge durch die Feuerwehren Grünenberg und Langenthal durchgelüftet. Die Bewohner konnten anschliessend wieder in das Gebäude zurückkehren.

Zwei Personen wurden vor Ort durch ein Ambulanzteam kontrolliert. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

