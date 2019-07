Frau beim Wandern von Stein getroffen – tot

Beim Wandern am Gantrisch ist eine Frau am Samstag tödlich verunfallt. Die 55-Jährige wurde von einem herabstürzenden Stein getroffen und dabei so schwer verletzt, dass Sie noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 55-jährige Schweizerin aus dem Kanton Basel-Stadt.

Die Kapo Bern wurde gegen 14.10 Uhr alarmiert. Drittpersonen, welche mit der Frau unterwegs wagen, haben laut Kapo umgehend mit Rettungsmassnahmen begonnen. Trotzdem konnte ein Notarzt vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Ein Mann, der durch den herabstürzenden Stein leicht verletzt wurde, konnte sich selbständig in Spitalpflege begeben.



Unwetter über Gantrisch

Unter welchen Umständen sich der Stein gelöst hat, wird derzeit ermittelt. Laut Meteonews wütete jedoch zu diesem Zeitpunkt eine Gewitterzelle über dem Gantrischgebiet, diese brachte Windböen von rund 90 km/h mit sich.

Im Einsatz stand auch ein Rettungshelikopter der Air Glacier. Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

(cho)