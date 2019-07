Frau bekam Busse, weil sie hier parkierte

In Zofingen AG stellte eine Autofahrerin ihr Auto auf dem Forstacker auf dem Parkfeld 16 ab. Danach ging sie zur Parkuhr und bezahlte den nötigen Betrag. Als sie innerhalb der Frist wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, war sie überrascht, eine Busse an ihrem Auto zu finden. Darauf stand, sie werde wegen «Parkierens ausserhalb von Parkfeldern» gebüsst.

Umfrage Findest du, es ist klar, dass der Parkplatz aufgehoben wurde? Nein, ich hätte dort auch parkiert.

Ja, die Farbe ist klar anders.

Ich wäre mir nicht sicher gewesen.

Tatsächlich ist es so, dass die Markierungen für das Parkfeld 16 blasser sind als die restlichen. Laut dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» konnte sich die Frau mit der Busse aber nicht abfinden. «Mir geht es darum, dass dort vielleicht auch noch andere Autofahrer ahnungslos parkieren und die Polizei ihnen eine Busse abzapft», sagt sie. Ausserdem habe sie ja auch problemlos für dieses Parkfeld am Automaten bezahlen können.

Busse von 40 Franken

Bei der Regionalpolizei Zofingen hält man allerdings am Standpunkt fest, dass klar ersichtlich sei, dass die Parkfeld-Markierungen nicht mehr gültig seien. Daher halte man an der Busse fest, heisst es. Grund für die Aufhebung des Parkfelds sei, dass Fussgänger so besser durchkommen würden.

Die betroffene Autofahrerin hat unterdessen ihre Busse bezahlt. Das Verfahren an die Staatsanwaltschaft weiterzuziehen, sei ihr für nur 40 Franken zu aufwendig. Die Zofinger Polizei hat ausserdem Kontakt mit der lokalen Bauverwaltung aufgenommen, um die Markierungen besser zu entfernen. «Wenn die Parkfeldnummer 16 nicht mehr sichtbar ist, wird am Automaten diese auch nicht mehr gelöst», heisst es bei der Polizei.

(doz)